前花式撞球好手余依珊與丈夫孫凱倫，涉嫌從事「剝皮酒店」詐騙，犯案2年多來獲利至少數千萬元，台北地院前年判處余女4年6月徒刑，檢方另通緝在逃的詐騙集團成員王沛綸，由於王沛綸日前被檢警緝獲，並供出余女丈夫孫凱倫涉案，台北地檢署今依詐欺罪嫌起訴孫、王2人，將持續追查詐欺集團其餘成員。

據了解，孫凱倫今年2月到案後，矢口否認犯行，辯稱不知情，但檢方認定他是詐騙集團第二把交椅。至於余依珊，台北地院在前年已依詐欺罪判刑4年6月，余女上訴高院審理中，但她目前因腦瘤住院。

檢方調查，前花式撞球好手余依珊與丈夫孫凱倫，涉嫌與大陸人士組成詐欺集團，從事「剝皮酒店」詐騙，王沛倫是集團中負責控台工作，與大陸籍祕書聯繫，由祕書打電話給男客假意培養感情，嗣謊稱積欠公司款項、需要生活費、報名美容證照費用、購買彩妝費用等不實理由，對被害人施以詐術，請求提供金錢援助並相約見面。

被害人誤信願意交付金錢，大陸祕書再撥打電話王沛綸等控台人員聯絡，告知相約地點、話術及金額，請其等安排負責配合接應公關小姐、車手前往與被害人見面取款。

檢警獲報後，曾前往余、孫2人北投區豪宅搜索，警方逐一清查被害人，發現受害者高達40多人，詐騙金額數千萬。前年，台北地院依詐欺罪判處余女4年6月徒刑，檢方另通緝詐騙集團成員王沛綸。

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王沛綸日前被緝獲，供出他曾將詐騙款項轉交孫凱倫，並稱他曾向小姐抱怨，自己為了將現金交給孫男，錢包掉在地上，花了2小時撿拾物品。檢方認為孫男涉嫌重大，今年2月逮捕他到案，訊後聲押孫男獲准。

(中時 )