「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》演唱會，122場歷經644天55個城市，演唱會雖然走到最終章，然而那一天、那一刻、那個場景、透過5月24日即將上映的五月天第3部3D演唱會電影《五月天人生無限公司》無限延伸、無限「營業」，萬場五月天演唱會在影院上演，對於歌迷來說，「這是一份送給觀眾的禮物，讓更多的人可以看到五月天，不用再辛苦去奔赴一個又一個城市，只要在家附近的電影院，就可以和五月天一起狂歡」；而那個音符、那一首歌，與五月天大聲合唱的片刻，將透過《五月天人生無限公司Life Live》專輯繼續營業，人生自傳繼續譜寫。

《五月天人生無限公司Life Live》完整收錄演唱會36首歌，包含蕭敬騰、田馥甄、蔡依林(Jolin)、陳綺貞、李榮浩、羅志祥、張國璽、吳宗憲、歐陽靖、GLAY主唱TERU十位各地分公司群星主管，齊力出差跨刀的好友加班篇也全收錄，這也是各地社員千呼萬喚的巨星加班篇，成為無限人生裡，最動人的自傳篇章，因此當數位一上架〈愛情的模樣〉速登KKBOX新歌即時榜第1名。而Jolin去五月天鳥巢演唱會擔任嘉賓，和阿信合唱的《你不是真正的快樂》＋《天空》也收錄其中。

《五月天人生無限公司Life Live》將於5月22日全台 7-ELEVEN ibon 機台及各大唱片通路開始預購，預購加贈人生無限拼圖 ，6月5日正式發行，5月23日數位上架。

而五月天第3部演唱會電影《五月天人生無限公司》5月24日將在影院無限加班，台北首映會後，五月天前往北京、上海、深圳、上海進行密集宣傳，所到之處引起各城加班風潮，大陸預售票房成績排名同檔第一，首日預售票破千萬台幣，在香港預售8場供不應求，更是加場再加場，連加26場，新加坡、馬來西亞等地預售票房成績亦十分亮眼，《人生無限公司》透過電影與《五月天人生無限公司Life Live》繼續唱響各城市！更多五月天相關訊息，請密切關注五月天以及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

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