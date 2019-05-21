78歲高齡的邱美玉，雖罹患白內障，卻能以自己獨特的觀察力，將所聽所聞，栩栩如生地呈現在畫作中。（基隆市文化局提供）

78歲高齡的邱美玉，雖罹患白內障，卻能以自己獨特的觀察力，將所聽所聞，栩栩如生地呈現在畫作中。（基隆市文化局提供）

78歲高齡的邱美玉，雖罹患白內障，卻能以自己獨特的觀察力，將所聽所聞，栩栩如生地呈現在畫作中。（基隆市文化局提供）

罹患白內障也不能澆熄繪畫的熱情！78歲高齡的邱美玉，視力逐漸退化，兩眼都做了白內障手術，但她仍保持熱忱，10幾年來投入在油畫的世界中，以自己獨特的觀察力，將她所聽所聞，都呈現在她的油畫作品中。基隆市文化局即日起，在文化中心展出「邱美玉繪意時光油畫首展」，一圓她開個展的心願。

邱美玉從小對繪畫便有濃厚的興趣，但因現實生活的關係，直到65歲退休後，才報名了救國團的西畫課，在完全沒有基礎和受過訓練的情況下，從鉛筆幾何素描開始，炭筆石膏像、水彩靜物到油畫風景，循序漸進地學習。每次去上課都帶著顏料、畫板，走過成功橋下的一大段路，風雨無阻，展現驚人毅力。

學畫之後的邱美玉，將平時喜愛的花卉田園風景融入繪畫裡，加上對色彩的敏感度和獨特的觀察力，讓畫中的花花草草，也如跳出框架般地生長、蔓延，在她的風景畫中，彷彿也能聽到風聲水聲，感受到溫度濕氣，如同身臨其境。

「做自己想做的事，永遠都不嫌晚！」邱美玉表示，她雖然視力逐漸退化，兩眼都做過白內障手術，但她仍然保持著對人生的熱忱，13年來不間斷地學習油畫，這次畫展不僅是個人學畫的成果跟里程碑，也希望藉此鼓勵更多人，到老還能培養出自己的興趣。

文化局表示，邱美玉以78歲高齡終於解鎖了人生的成就，即日起至6月9日，「邱美玉繪意時光油畫首展」在基隆文化中心3樓藝廊展出，歡迎民眾前來觀賞。

(中時 )