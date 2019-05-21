針對前行政院長賴清德今早在廣播否認跟小英說不選，蔡英文總統今（21）日還原316立委補選前曾在飯局當面跟賴說「清德，2020這一局我們兩個最關鍵，如果將來要做什麼，我們可以先坐下來談一談」孰料後來賴宣布要選，很多人感到意外；她也隔空再喊話，強調合作想法沒變，「1＋1大於2」。

賴清德今在廣播澄清，過去曾回答不參選，是由於支持同黨的現任總統，不過他認為局勢變化很大，他否認外界傳聞初選辦法擬定時曾詢問過他的意見，「根本沒這件事」，也否認跟蔡英文說過不選，反而質疑「到底總統說謊，還是幕僚說謊？」

蔡英文今早出席「中鋼自由輪」命名典禮，會後受訪時，媒體問賴的說法，她先是回答聽不懂問題，但接著回答，賴參選的這個事情，事實上，在很多人的感覺是意外，這也不能說這些人的感覺都是錯誤的。

蔡英文爆料，在3月16日立委補選前幾天，她跟賴清德在台南一同吃晚餐，也當面跟他講 「清德，2020這一局我們兩個最關鍵，如果將來要做什麼我們可以先坐下來談一談」，當時賴的回答是「等316選舉後再說」，事實是這樣。

媒體原本聯訪完準備離去，蔡英文又把記者留下來說要「補充」。她強調，316對賴說的話是，「這一局，我們兩個必須合作，我的想法沒有變」，她再次呼籲賴前院長，這一局此時此刻對台灣未來發展很重要，希望彼此能合作，在2020大選中，能取得勝利，承擔對台灣所負的責任，需要有更強勁的團隊繼續執行，還是一句話「1＋1大於2」。

另外，針對賴清德今在廣播呼籲蔡「一定要乾淨的贏」，蔡英文不以為然說，他要講的具體，不能以含糊概念來說，基本上中常會、中執會是民進黨長久以來的決策的機關，「不能說這些決策的機構不順他的意，就把它說成不當的程序」，這是有點過度的講法。

(中時 )