六合彩簽賭網站半年賭金逾5億 組頭等51人就逮 12:142019/05/21 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 刑事警察局電信偵查大隊第二隊查獲六合彩簽賭網站，查獲手機、電腦、現金等相關證物。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中檢方偵辦他案時，發現一嫌經營六合彩簽賭網站，指揮刑事警察局電信偵查大隊第二隊等，查獲六合彩網路簽賭網站「SUPER彩」逮補41名組頭、系統商4人及6名客服人員，初估半年來賭金超過5億元，檢警正再接再厲，向上追緝幕後首腦。 刑事警察局電信偵查大隊第二隊，循線追查，發現該網站將伺服器架設在香港，以躲避追查，且其簽賭網站透過層層不同權線帳號進行管理，例如組頭只能往上連線到一名上游、及管理其會員，賭客下注後以周結算現金交易方式經營，初估半年來賭金超過5億元。 (中時 ) #網站 #簽賭網站 #組頭 #六合彩 #賭金 也許您會感興趣 推薦閱讀 社會熱門新聞 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 人妻到家 小王傳訊：老公無法滿足你，我來 - 社會 跆拳金牌＋戴資穎姊妹淘 偷到她家的下場… - 社會 爸爸滿臉長疱疹 原來是女兒害的 - 社會 當兵當到不想回家 原來竟為了「他」.... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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