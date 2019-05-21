台中檢方偵辦他案時，發現一嫌經營六合彩簽賭網站，指揮刑事警察局電信偵查大隊第二隊等，查獲六合彩網路簽賭網站「SUPER彩」逮補41名組頭、系統商4人及6名客服人員，初估半年來賭金超過5億元，檢警正再接再厲，向上追緝幕後首腦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊，循線追查，發現該網站將伺服器架設在香港，以躲避追查，且其簽賭網站透過層層不同權線帳號進行管理，例如組頭只能往上連線到一名上游、及管理其會員，賭客下注後以周結算現金交易方式經營，初估半年來賭金超過5億元。

(中時 )