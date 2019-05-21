時序進入夏季，午後雷陣雨讓天氣又濕又悶，得到香港腳的機率也變大，坊間傳說「塗抹優碘可以治療香港腳」，是真的嗎？食藥署闢謠專區今（21）日特別澄清，塗了反而可能會造成自體免疫系統異常！

什麼是香港腳？食藥署解釋，由於臺灣氣候長時間高溫濕熱，雙腳經常處於悶濕環境下，容易引發香港腳。香港腳就是「足癬」，是表層皮膚、指甲或頭髮受到黴菌感染所造成，其症狀包括腳趾縫隙的皮膚出現鱗屑、脫皮，腳底或兩旁有水泡、紅斑、脫屑，患者往往感到瘙癢難耐，嚴重時可能會出現傷口或潰瘍。

至於優碘，食藥署說明，這是一種廣效型的殺菌劑，可作為局部消毒使用。但是由於優碘具傷口刺激性，若未經醫師指示自行使用優碘塗抹香港腳患處，可能會使患處刺激過度，甚至會造成自體免疫系統異常反應。

因此治療香港腳最快速有效的辦法，是經由皮膚科專科醫師診斷後，針對個人狀況進行治療。即使症狀稍有改善，仍需配合醫師、藥師指示繼續用藥，才能將黴菌斬草除根，避免再度感染。食藥署也提醒民眾，平時應維持雙腳乾爽、注意鞋襪殺菌以預防香港腳發生，切勿自行購買成藥塗抹，反而延誤病情。

(工商 )