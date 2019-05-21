台中鐵路高架化工程已經完工通車二年多，但是豐原火車站旁的豐原轉運中心卻到現在還沒動工。台中市議員張瀞分今天為民請命說，豐原轉運中心過去被前市長林佳龍延宕空轉4年，希望盧秀燕市長上任後能盡速動工。交通局長葉昭甫說，正召集管線單位會勘確認管線位置，預估9月開工，

市議員張瀞分在市議會交通地政業務質詢中說，過去前市長林佳龍任內喊出8大轉運中心BOT計畫，說要讓台中市變成一小時生活圈，餅畫得很大，但任期結束了卻沒有一個完成；豐原轉運中心原本說要興建13層樓或19層樓高的，投資門檻分別高達15億及29億，最後這項BOT案根本沒人想投資而告吹。

市政府交通局檢討後，改採自建方向推動，將豐原火車站旁廣5用地變更為停6用地，提出地上5層樓、地下2層樓的多目標立體停車場，原本預定6月動工，目前又卡在管線遷移的問題，

葉昭甫表示，因轉運中心土地靠外側約1／3過去是道路用地，下方埋有各種管線，該局正召集管線單位會勘確認管線位置，該遷移就遷移，也因為管線問題，豐原轉運中心預估9月開工；施工期間的交通環境影響評估也同步在進行中，開工後預估2年到2.5年左右完工。

(中時 )