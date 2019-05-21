最新民調顯示，台北市長柯文哲民調竟勝高雄市長韓國瑜。對此，韓冷靜表示「民調高，警惕；民調低，努力」，並指出民調起起伏伏很正常、呼籲藍營必須團結。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉分析，柯的族群來自痛恨藍綠惡鬥的「厭煩族」；更大罵國民黨要是再鬥，就等於「螳螂捕蟬，黃雀在後」，中了柯的計，輸了也是活該！

據《聯合報》最新民調，若單挑總統蔡英文，國民黨無論派出韓國瑜或鴻海集團董事長郭台銘，皆勝。然而，一向民調稱霸的韓，卻首度被柯文哲「超車」。若藍綠對決，韓44%、蔡38%；若「三咖督」局面，韓竟以31%敗給柯的33%。值得注意的是，韓民調從4月21日的36%，降至31%；而柯則從26%飆升至33%。

對此，胡幼偉在臉書發文：「不幸被我言中。笑伯啥事也沒幹，民意支持度就一直升高！他的粉絲，我說過，就是「厭煩族」！這些人，最討厭國民黨和民進黨的黨內互打及藍綠惡鬥。於是，韓粉郭粉之戰、蔡粉賴粉之爭，以及民進黨的打韓鬥郭，都是免費在幫厭煩族增加人數，在免費幫笑伯助選。笨！笨到了極致！標準的螳螂捕蟬 黃雀在後嘛！」

胡幼偉激動痛批：「老韓聲勢最旺時，你看笑伯敢不敢妄動？現在，他必然出來收割，再加一點棄綠保柯，下屆總統就是他了！民進黨本來就贏不了。國民黨呢？鬥嘛！再鬥啊！最後管你什麼粉都沒用，都去哭吧！國民黨要是贏不了，活該啦！再鬥嘛！力量再分散嘛！讓笑伯撿便宜而已！活該啦！」

韓國瑜民調大勝綠竟輸白？柯P：不要當真

(中時電子報)