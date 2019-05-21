鴻海集團董事長郭台銘，最近為參選國民黨2020總統初選，動作頻頻，下大單買農產品、下鄉拜訪農民。對此，雲林菜農林佳新表示，郭董這陣子關於農業的發言，都恰恰證明了他缺乏專業的農業政策幕僚，讓郭董的農業論述不斷扣分，呼籲郭董讓專業回歸專業，否則「變相的扭曲，選票的討好，那跟陳吉仲之流有什麼不一樣」。

林佳新在臉書發文說，鴻海集團員工在台灣多少人？有比高國中小學加上國軍多嗎？自己永齡農產的產品不計較成本吃的完就不錯了，光靠鴻海集團的員工要解決產銷失衡？如你（郭）所言那檳榔也是農產品要是滯銷要用鴻海集團吃檳榔解決嗎？

林佳新還說，郭董你錯的離譜，畢竟你是總統參選人的高度，講出的話讓我這「農業巡弋飛彈不得不精準打擊你」，台灣農業的產銷失衡不是三言兩語說的完我承認，但至少幕僚應該提供正確的話讓你說，這種急就章民粹式的語言不只無法改變農業體質，甚至是用民粹式的觀點在戕害農業本身，我們應該回到實質面硬實力與軟實力的增長，這才可能改變一切，例如台灣水果產業缺少的冷鏈觀念與台灣食安問題的改變，這都是可以討論的面向。

他認為，以郭董的人脈與資產應該有更完整的論述，不應該讓自己淪為政治口水，請讓專業回歸專業；農業是我們一生的志業，變相的扭曲，選票的討好，那跟陳吉仲之流有什麼不一樣！？

(中時電子報)