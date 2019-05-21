新北市施小姐的父親高齡90多歲，因中風行動不便，加上心臟衰竭只剩20％功能，且家中無法隨時提供抽痰瓶、氧氣等專業醫療儀器，照顧更加困難，直到將父親送往護理之家，接受讓專業安寧照護，才讓父親有更好的生活品質，自己也減輕負擔。

新北市2013年起推出「社區安寧照護服務」，提供安寧病房、安寧共照及社區式安寧補助，今年更啟動「新北安寧共照2.0服務」，透過補助將照顧機構納入安寧照護系統，將傳統善終場域從醫院轉到社區、機構，實現人在哪家就在哪的理念。

新北市長侯友宜今天上午主持「新北安寧共照2.0服務」啟動記者會，侯友宜表示，大醫院安寧病房經常一位難求，市府提供機構補助，機構式安寧補助為2萬5900元、居家式安寧補助2萬8400元，讓人在最後一哩路能走得安詳。

新北市衛生局表示，新北安寧共照2.0有2大計畫，包括「安寧緩和照護社區網絡計畫」和「預立醫療照護諮商推廣計畫」，提供連續多層級的安寧服務，訓練基層醫療院所、衛生所、居家護理所等醫護人員，到病人家裡提供安寧療護，並透過示範醫院培訓偏鄉衛生所成立諮商團隊及人員，開設預立醫療照護諮詢門診。

(中時 )