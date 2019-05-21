病患腦瘤在核磁共振檢查下清楚可見，約7公分大小。（陳淑娥翻攝）

43歲施姓男子日前起床時發現身體左側肌肉突然無力，稍作休息後覺得沒事，10天後出現更嚴重抽搐半癱狀況，就醫後發現顱中竟有個7公分大腫瘤，壓迫到大腦運動皮層區致肌肉無力，所幸為良性腦膜瘤，利用超音波刀手術切除後定期追蹤即可。

施先生表示，第一次發病當天睜眼起床感覺左臉麻麻的，以為自己中風，不過休息後就康復不以為意，沒想到短時間再發生第二次，無預警全身抽搐發抖、流口水，驚醒熟睡在旁的妻子，連忙拍肩確認意識、生命徵象。

光田綜合醫院神經外科主任林牧熹指出，施先生腫瘤長在右腦控制運動和語言區塊，出現與中風類似的行動不便症狀，若腦瘤長在視覺區恐影響視力，病人會誤認眼睛出問題。

林牧熹表示，身體思考、判斷、控制都在大腦，腦瘤雖不是最常見腫瘤，但因生長在神經中樞的顱內，即使是同一種腦瘤，依據不同生長位置會出現迥異症狀。手術利用超音波刀，將腫瘤碎成一塊一塊，同時有抽吸力將腫瘤組織吸出，不會震壞其他正常的腦組織，術後合併症機率低。

林牧熹指出，目前醫學對造成腦瘤原因尚未有清楚定論，疑和遺傳、環境有關係，絕大多數90％腦瘤為良性，多數腦瘤會有頭痛(通常上午比較痛)，還有噁心想吐、語言、視力或聽力狀況改變，步態不穩或平衡感變差，情緒、個性劇烈改變或無法集中精神，癲癇，單側肢體麻木或疼痛感等。

(中時 )