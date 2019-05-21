台南市議員蔡秋蘭（右）因議長選舉沒亮票遭民進黨開除黨籍，二審翻案成功。（中時資料照）

台南市議員蔡秋蘭5年前因正副議長選舉中未依民進黨指示亮票，遭民進黨中評會開除黨籍，她不服打官司救濟，歷審都判她敗訴，高院更一審認為，開除黨籍的決議不是由黨員代表大會做成或追認，違反人團法及民法規定，逆轉改判蔡女民進黨黨籍存在。可上訴。

蔡秋蘭曾擔任3屆台南縣議員，縣市合併後連任3屆市議員至今，她也曾擔任台南市議會民進黨團召集人。她對民進黨提告，指控2014年12月31日中評會裁決開除她黨員資格，是明顯違法的裁決屬於無效，請求法院確認她黨員存在。

台北地院及高院都駁回她的聲請，經最高法院撤銷後，高院更一審認為本案不適用2017年公布施行的政黨法，應依當時法律人團法及民法相關規定審理。

更一審認為，人團法及民法規定，開除社員必須經總會決議，但民進黨當年是中評會做成的裁決，而非黨員代表大會做成或追認，因違反強制規定屬於無效，逆轉改判蔡女與民進黨黨員資格存在。全案可上訴。

(中時 )