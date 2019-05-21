彷彿電影場景的天空之城、莫內筆下的花園，這些夢幻景色竟然離台灣都不遠！日本四國的高知縣，為幕末維新志士「坂本龍馬的故鄉」素來給人深刻的歷史風情印象，但擁有幅員遼闊擁有超過500公里環抱太平洋海岸線的高知縣，竟然深藏著不少自然美景交織，彷彿去到歐美國家的「一秒來到國外」的秘境景點！

北川村莫內花園馬摩丹。（主辦單位提供）

1.北川村莫內之庭v.s法國吉維尼本家唯一海外認定莫內花園！

北川村「莫內花園」馬摩丹是世界上唯一法國官方認證海外的莫內花園，園內的水之庭以日本橋為背景呈現莫內的睡蓮中各種畫面！其中莫內畫中最出名的「藍色水蓮」。高知縣成功種植也得以呈現了莫內的睡蓮畫作！每週二定期由園藝師清理水池，讓庭院得以隨時原汁原味呈現原畫的畫面！寒色調和暖色調的睡蓮從6月-10月接連綻放，每天來看到的景色各不相同呢！除了看點睡蓮外，春櫻、玫瑰拱門、秋楓和落羽松、冬綵燈四季皆是不同享受！

黑潮町入野海灘天空。（主辦單位提供）

2.黒潮町 入野海岸v.s玻利維亞烏尤尼鹽沼 天空之鏡

位在高知縣黑潮町的入野海灘，綿延4公里筆直平坦又寬闊的海岸線，不只是T恤藝術展場的天然「沙灘美術館」，每天的滿潮至退潮時間點，藉由海水退去時留在沙灘上的水膜及可拍出超美的天空之鏡彷彿來到玻利維亞烏尤尼鹽湖天空之鏡，也是衝浪聖地呢！

土佐Villa Santorini。（主辦單位提供）

3.土佐市 Villa Santorini v.s希臘聖托里尼島

位於高知的土佐市太平洋邊的Villa Santorini,有著如同散佈在希臘愛琴海上的諸多島嶼中形同月牙般的聖托里尼島，斷崖地形上綿延的白磚牆建築和海天的湛藍撞色產生出的反差美，是旅人們憧憬的渡假和婚攝聖地。Villa Santorini提供如同希臘聖托里尼一般的洞穴式房型，所有房間都有無敵太平洋海景、專屬泳池，料理則完全選用高知縣產食材呈現希臘料理！也是日本人愛用的婚攝聖地喔！

柏島。（主辦單位提供）

4.大月町 柏島v.s義大利 蘭佩杜薩島

位在高知縣西南部大月町的柏島是最近在網路上爆紅的打卡景點，湛藍的海水清澈度極高，岸邊的船隻彷彿飄在空中般的風景，簡直像來到義大利蘭佩杜薩島海灣！柏島區域海洋生態豐富，多樣的珊瑚礁及熱帶魚吸引多數潛水客朝聖！位於縣道43號往柏島方向，穿過隧道後有幾處「展望所」可從高處眺望柏島風景其中「觀音岩展望台」、「白浜」和「柏島新大橋」分別可以從高處眺望，也可以近距離欣賞清澈透明的海水，推薦搭乘玻璃船欣賞海底珊瑚礁生態或是浮淺體驗。

四國喀斯特。（主辦單位提供）

5.四國喀斯特v.s瑞士格林德瓦 阿爾卑斯少女海蒂的故鄉

位在高知縣和愛媛縣境的「四國喀斯特」為「日本三大喀斯特地形」中海拔最高（1400m），一望無際的山巒有著來到歐皺的錯覺！「夜晚觀星無光害・清晨雲海美浪漫」縣道383號又稱為「天空之路」是觀覽「四國喀斯特」最推薦的兜風路線！分享的照片是在「五段高原」沿途駐足拍攝的！山上的住宿設施「天狗莊」除了晚上可觀賞滿天星斗銀河外，清晨時分橫掛在山峰間絢爛的雲海、日出日落時分天邊的彩霞，放眼望去完全不像身在日本，向左走是鋪滿檜木的療癒之道，向右走30分沿路都是療癒的石灰岩和黑毛和牛。

(中時電子報)