暴雨襲台水患令人震攝，中部NGO與學生21日在台中車站前廣場，高呼「抗暖化、護台灣」、「守住1.5℃」等口號，呼籲各界響應524全球氣候行動，號召發起人葉光芃要求中央及地方訂出無煤零碳的時程表等5訴求，並點名台中市府及市議會兩棟大樓是高耗能建築，要求提出減碳時間表。

台中市政府秘書處回應表示，台灣大道市政大樓已採行多元化的節能措施，包括建置電力監控系統等措施，全力做好節能減碳；台中市議會則表示，節能減碳是全球趨勢，將進行評估提出有可行性的作為。

中部響應524全球氣候行動即將在台中、南投及彰化等地同步推出「守住1.5℃」排字、集會及舉牌快閃等活動，行動發起人、台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，這是配合5月24日全球性的活動，台中場對中央及台中市府提出5項訴求，包括：宣布氣候緊急狀態、告知人民氣候變遷真相、訂定無煤零碳台中目標年、氣候市民會議、即刻採取有效行動。

葉光芃說，氣候變遷與空汙息息相關，極端氣候已影響中台灣，而且都是現在進行式，呼籲台中市府要針對公部門全面檢討，提出有效的減碳時程，並落實民眾監督機制，他並點名台中市議會及台中市政府兩棟屬於高耗能的建物，作為盧團隊改善空汙推動「先公後私」的典範。

主婦聯盟台中分會執委許心欣強調，台灣各地才發生暴雨，很多民眾都被嚇到了，台中市民執政者有責任為台灣的高排碳模式踩煞車，「大人別把氣候的爛攤子留給孩子」。她呼籲中部民眾在5月24日站出來，要求政府對極端氣候，提出有效的解決辦法。

響應524全球氣候行動，中部NGO與學生將在5月24日自上午10時至11時，先後到國美館、市民廣場及科博館前舉牌快閃，下午5時起將在台中車站前集會，規劃以50把紅傘排出「1.5℃」字樣，並將展示大型台灣大地圖，呼籲民眾到場牽手抗暖化、護台灣。

針對NGO對市府大樓節能質疑，台中市政府秘書處回應指出，台灣大道市政大樓已採行多元化的節能措施，包括：建置電力監控系統、設置太陽光電板、調整空調開啟時間、公共區域調整為送風模式、辦公室空調設定溫度為26℃至28℃等，全力做好節能減碳。

(中時 )