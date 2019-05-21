前市長胡志強推動BRT，前市長林佳龍上任後終止該計畫，引發市府與承包廠商間的履約、仲裁爭議。21日市議員朱暖英、楊正中質詢說，BRT機電設備仲裁費用4500萬爛攤子，拒絕由全民買單。交通局長葉昭甫說，根據BRT仲裁結果，4500萬元須支付給機電標承包商，若未支付，利息將逐日增加；市府已請律師研議請求賠償方案，並持續釐清責任歸屬，讓市府的損害最小化。

台中市議會21日舉行交通地政業務質詢，議員朱暖英、楊正中、謝志忠皆關心BRT廢除議題。楊正中指出，廢除BRT是政治決定，非專業決定，因履約爭議遭仲裁判賠並產生利息，市府後續如何作為？

朱暖英說，前任交通局長王義川錯誤的政策判斷，該局理應揪出始作俑者，怎會由市庫支付？當時王義川鑠口成金且信誓旦旦，市府不用多付任何費用；王義川隱瞞事實的白賊言論，導致市府現在要編列共計4500萬來幫王義川善後，未償清的本金與利息款項，理應向桃園航空城公司董事長王義川索賠才對。

楊正中、朱暖英說，BRT的終止讓台中市政府，已經損失20億元的建設投資金額，如果市府沒有釐清4500萬元的責任歸屬；反對交通局又要編列預算草草收尾，不能讓市民負擔不該負擔的費用，沒理由讓市民買單。

葉昭甫表示，根據BRT仲裁結果，市府必須支付4500萬元給機電標承包商，若未支付，利息將逐日增加，仲裁完到現在已產生利息約200萬元。針對後續責任問題，市府已委請律師研議相關方案，針對市府損失請求賠償。

葉昭甫強調，交通局正重新盤點BRT相關可用資源，針對市府與廠商的契約關係也同步確認中，包括土建標、機電標等標案，將釐清責任歸屬，讓市府損害最小化。

(中時 )