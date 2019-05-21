中和區南山段危老重建案住戶已搬遷完畢，老舊房屋今拆除。（譚宇哲翻攝）

新北市長侯友宜上任後推動都更三箭，優先提供危老建築快速審查與相關行政協助，市府今天上午拆除位於中和區南山段的12棟老舊房屋，未來新建物將增加耐震結構安全，並成為綠建築與智慧建築。

中和區南山段危老重建案位於捷運景安站周邊的景平路與南華路交界處，共12棟4層樓48戶，為屋齡達43年的混凝土建築物與加強磚造建築物。

新北市城鄉局表示，因原有房屋老舊、居住機能不符需求，且鄰近距景安捷運站僅不到10分鐘的路程，適逢近年捷運環狀線動工，申請人期待自家老屋早日重建改善，便向市府申請危老重建計畫，審查天數僅22天即核准通過，後續也對相關建築執照申請進度積極追蹤瞭解並給予行政協助。

城鄉局指出，從危老條例發布上路至今，新北市危老重建核准案量已達37案，為全國核准案量最多且推動效率最高的縣市，此外也透過每月「危老重建推動行政協助平台」，主動針對每一核准個案，邀申請人了解推動進度與適時提供行政協助，希望加快民眾推動都更速度。

危老重建相關資訊、申請注意事項、範本、檢核表及已核准的案件相關資料，皆已置於新北市都更處首頁「危老重建計畫」宣導專區，提供民眾參考，相關資訊請上新北市都更處官網。

(中時 )