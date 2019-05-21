近年氣候變遷劇烈已為全世界所深刻體認，但人類生存仰賴自然的「生物多樣性」，其重要性不亞於氣候變遷，卻因沒有立即影響而容易為人忽略。農委會特有生物研究保育中心今年首度進行「台灣生物多樣性認知調查」，近7成民眾聽過此概念，但有近3分之一完全沒聽過，並且僅有13.8％的人完全正確理解。

聯合國今年提出的「生物多樣性和生態系統服務全球評估報告」曾指出，全球100萬種動植物物種將在未來數十年內面臨滅絕危機。因唯有讓社會大眾知道生物多樣性概念，認識其價值，才有可能引發有助生物多樣性的行動及政策，特生中心於今年3、4月間透過網路問卷調查，了解國人對生物多樣性的認知程度。

此調查採用聯合國生物多樣性指標夥伴關係調查方式，詢問「請問您有沒有聽過生物多樣性？」及「就您的認知，請問生物多樣性的意思是？」2個題目。結果顯示，有近68％民眾聽過生物多樣性概念，沒聽過的仍有近3分之一；對於生物多樣性的理解，則有13.8％完全正確理解，有23.8％部分正確理解，仍有62.4％不知道。

特生中心棲地生態組組長林瑞興表示，調查發現，國人認知程度以年齡層15至24歲達90％最高，且認知度隨年齡增加而遞減，推測應與2004年起全面實施「九年一貫課程」納入生物多樣性概念有關。

林瑞興表示，若民間企業能認知生物多樣性的重要，其商業採購便可能選擇有助環境永續的產品，近年國際大企業採購綠電即是最顯著的例子，唯有讓生物多樣性概念在社會中主流化，才有可能影響公、私部門採取有利生物多樣性的政策及行動。

他說，台灣仍有近3分之一的人完全沒聽過生物多樣性，國人聽過生物多樣性的比例約與英、德、美、日等國相當，台灣認知程度雖不差，但也不是那麼好，未來仍須思考如何有效打破同溫層，讓此概念更廣為人所知。

(中時 )