新竹縣某國小發生教師疑似體罰、霸凌學生案，縣府教育處根據家長和人本基金會陳情要求召開教師專業審查委員會，認定此案應屬「管教不當」，不予受理，該校校長表示收到文公後，會啟動教評會調查。

這件疑似教師體罰霸凌學生案，是縣議員連郁婷在議會質詢時揭露，認這名老師將學生壓制在地長達15分鐘，涉嫌強制罪，學校並有延遲通報問題。

發生此疑案的學校校長說明，4月10日10許，教健康課的陳姓女老師在2年級上課，指導學生書包不要太重，詢問劉姓學童書包為何放了3個鉛筆盒，劉童原就有情緒不穩情形回說「不要妳管！」並大叫。

陳師近距離回應「隨便你！」劉童隨即出拳連接被陳師抓住，順勢將劉童壓在地上固定，並不斷安撫他的情緒，約15分鐘後，專輔老師到場將劉童拉起。

校長說，隔天4月11日，校方找家長說明溝通此事，劉童父親也諒解有善意回應，因沒人受傷，校方以一般校安事件，4月15日通報教育處該校發生「師生衝突」事件。

當天家長和人本基金會人員到校，認此案屬兒少事件，陳姓教師涉及體驗和霸凌，要求做外部調查，校方將此案提送教育處申請召開教師專業審查委員會（專審會）調查。

教育處長劉明超表示，專審會主要受理違反教師法第14條第14款的教學不力，學校教評會是處理教師法第14條12款的體罰和霸凌，專審會認此案應屬「管教不當」，非專審會的處理權限，因此不予受理。

該校校長表示，收到專審會的回覆後，校方會啟動教評會，將全案做詳細調查，14天內完成調查報告。

(中時 )