無辜孕婦遭攻擊 熱心民眾幫逮人

29歲郭姓孕婦20日晚間9時許，在新北市中和區某便利商店前，突然遭54歲蔡姓男子徒手攻擊，郭女嚇得跌倒在地，造成她頭部、嘴唇及右腳踝挫擦傷，附近路人見狀將蔡男拉開、將他押至中和派出所，警訊後依傷害罪嫌將蔡嫌送辦。

警方調查，郭女當時與丈夫要前往便利商店，在門口時突然遭蔡嫌攻擊，所幸熱心民眾立即將蔡嫌拉開。

蔡嫌疑似有精神疾病，平時居無定所、無業，在派出所中念念有詞，他辯稱，因為郭女拿菸薰他，才會動手打人。郭女驗傷後堅持提告，雙方並不認識，警訊後依傷害罪嫌將蔡嫌送辦。

(中時 )