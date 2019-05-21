孕婦突遭攻擊 熱心民眾助逮人 12:532019/05/21 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 熱心民眾幫忙解圍，將蔡姓嫌犯押至中和派出所。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 無辜孕婦遭攻擊 熱心民眾幫逮人 29歲郭姓孕婦20日晚間9時許，在新北市中和區某便利商店前，突然遭54歲蔡姓男子徒手攻擊，郭女嚇得跌倒在地，造成她頭部、嘴唇及右腳踝挫擦傷，附近路人見狀將蔡男拉開、將他押至中和派出所，警訊後依傷害罪嫌將蔡嫌送辦。 警方調查，郭女當時與丈夫要前往便利商店，在門口時突然遭蔡嫌攻擊，所幸熱心民眾立即將蔡嫌拉開。 蔡嫌疑似有精神疾病，平時居無定所、無業，在派出所中念念有詞，他辯稱，因為郭女拿菸薰他，才會動手打人。郭女驗傷後堅持提告，雙方並不認識，警訊後依傷害罪嫌將蔡嫌送辦。 (中時 ) #攻擊 #便利商店 #罪嫌 #商店 #傷害 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國之音：華為稱美封殺令傷害美國就業 09:582019/05/17 兩岸 屏科大請攀樹師管理金門老樹減少傷害 13:252019/05/17 生活 高鐵站區路旁雜草多 民批傷害門面 18:212019/05/17 生活 Ubike傷害險登錄僅4％ 騎乘保障缺口仍大 17:492019/05/17 財經 華為稱川普封殺令 傷害美國就業 04:102019/05/18 兩岸要聞 虐童？幼兒園教師刺5歲女童10多針 15:482019/05/19 社會 失智友善商店開跑 佳里奇美與在地商家合作提供長照諮詢 18:272019/05/19 生活 Ubike傷害險登錄僅4％ 騎乘保障缺口大 04:102019/05/20 投資理財 《百貨股》全家攻外食族，推健康鮮食搶市 12:162019/05/20 財經 警處理鬧事遭告傷害 局長加油打氣 19:152019/05/20 社會 社會熱門新聞 正妹瑜珈墊「ㄇ字腿」秀美臀 網喊：會升天 - 社會 人妻到家 小王傳訊：老公無法滿足你，我來 - 社會 跆拳金牌＋戴資穎姊妹淘 偷到她家的下場… - 社會 爸爸滿臉長疱疹 原來是女兒害的 - 社會 當兵當到不想回家 原來竟為了「他」.... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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