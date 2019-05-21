蔡英文政府兩岸政策不滿意度高達6成，高雄市長韓國瑜21日受訪表示，這3年來，蔡總統不講中華民國、不要九二共識、不敢台灣獨立，不知道要把中華民國帶往什麼方向，她要競選連任，就有責任、有義務向人民說清楚。

韓國瑜再次批評蔡英文，「實施1個很奇怪，讓人無法理解的『三不主義』」，包括不講中華民國、常以「這個國家」代替，不要九二共識，也不敢台灣獨立，那全台2300萬人要何去何從？

他認為，蔡總統讓人民對中央政府覺得很迷惘，蔡競選連任時應該告訴國人，要把中華民國帶到哪裡去，這是身為總統，有責任、義務要明確告訴人民。

媒體詢問這次豪雨高雄淹水狀況，韓國瑜說，這次高雄經過淹水的檢驗，因為很多單位全力以赴，清溝渠、補箱涵破洞，注意淹水點及滯洪池，多管齊下，所以唯一在永安地區有些小積水，全市並沒有淹水情形，顯示市府過去幾個月的作法應該是正確的，國泰民安靠老天爺保護，風調雨順要靠自己，未來市府的努力不會懈怠，一定給市民不怕淹水的環境。

至於部分評論認為韓國瑜網路聲量下滑，他回答「沒有關係啊」，網路聲量跌也好、高也好，這都是自然的表述，網民喜愛就多點，不喜愛就少點，一點問題也沒有，他會專心在高雄市政。

(中時 )