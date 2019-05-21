蔡英文總統今（21）日早上出席「中鋼自由輪」命名典禮，媒體問及最新平面媒體民調顯示，韓國瑜、賴清德打平，韓與蔡僅差不到2個百分點，對此，蔡自認，3年來政績好，民調才會持續往上。不過，她左批鴻海董事長郭台銘搞不清楚狀況就批評，右酸韓民調走低，相信他應該自己很清楚原因。

針對郭台銘在臉書發文「蔡總統做衰台灣 2020下架民進黨」，羅列8大項政策問題。對此，蔡英文反問記者「他（郭台銘）有沒有說我是半個經濟學家？」，她說有稍微看一下，但批郭的講法是人云亦云，不對的資訊。

蔡英文表示，郭台銘講的東西都是在上一個階段國民黨執政時代所講的事情，她要告訴郭董事長，現在社會的需求不一樣，人民的期待也不一樣了，必須要正確去了解現在社會需求及人民期待是什麼，而不該只從一個企業經營者的角度來看待。

她強調，作為一個總統必須關照到全體，這確實需要更多思考的對話，而這幾年來，「或許我們在執行的過程中，有一些應該再改進的地方，但總體的路線是沒有錯的」，請郭真的要了解情況。

另外，媒體公布最新民調2020總統支持度，賴清德對上韓國瑜打平，倒是蔡英文急起直追，與韓差不到2％。蔡英文直說，各家民調趨勢很清楚了，顯示民進黨執政實際的績效逐漸浮上檯面，民眾也開始感受到我們這3年來的努力，相信民調會持續往上提升。

不過針對韓國瑜民調下滑原因，蔡英文則認為，「我相信韓市長知道的比我清楚」，她認為在去年1124這麼多人投票給他，對他擔任高雄市市長有著期待，也希望他能履行對選民的承諾。

(中時 )