台灣在本週正式成為全亞洲第一同性結婚合法化，日前第一時間韓國女歌手CL發文相挺，沒想到卻受到攻擊，不過在保守的韓國早在五年前元祖男團「神話」的成員金烔完就有段挺同發言，當時暖哭大眾，更對基督徒有相當的啟示。

金烔完當時演出舞台劇，接受採訪時正逢韓國同志遊行，他也說出他的看法，他是基督徒也是異性戀，但他挺同並希望如果他自己的孩子是同志，能夠堂堂正正地被社會接受去愛。（圖／翻攝自韓網）

金烔完2014年接受韓國《The Musical》雜誌訪問時曾說，「最近在新村那裏不是有同志遊行嗎？看了反對者的集會後，我自己是基督教徒，也不是同性戀，但我希望同性戀愛的議題能多多浮上檯面就好了。」

他回想身邊的人對同性戀的反應，「如果跟身旁的人說這些，他們會說，你一直這樣，之後你的兒子就會變成Gay。但他覺得Gay並不是什麼傳染病，怎麼會這樣想呢？總之，我真心覺得我的孩子也有可能出生就是同性戀，希望性少數者也能夠經常地被討論，我要我的孩子不管和誰、在哪裡，都能堂堂正正地去愛。」

金烔完的言論當時就引發討論，不少人被他所感動，如今再次被提起。（圖／翻攝自韓網）

這樣的言論暖哭網友，更對不同宗教互相尊重人性也有一定的啟示，他更分析「在我看來，我們的社會像是排著很整齊的隊伍，他們無法忍受有人離開這條隊伍。」如今台灣通過同婚法案，他的發言再度引發討論，也再度令人省思。

(中時電子報)