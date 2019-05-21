台灣在本週正式成為全亞洲第一同性結婚合法化，日前第一時間韓國女歌手CL發文相挺，沒想到卻受到攻擊，不過在保守的韓國早在五年前元祖男團「神話」的成員金烔完就有段挺同發言，當時暖哭大眾，更對基督徒有相當的啟示。
金烔完2014年接受韓國《The Musical》雜誌訪問時曾說，「最近在新村那裏不是有同志遊行嗎？看了反對者的集會後，我自己是基督教徒，也不是同性戀，但我希望同性戀愛的議題能多多浮上檯面就好了。」
他回想身邊的人對同性戀的反應，「如果跟身旁的人說這些，他們會說，你一直這樣，之後你的兒子就會變成Gay。但他覺得Gay並不是什麼傳染病，怎麼會這樣想呢？總之，我真心覺得我的孩子也有可能出生就是同性戀，希望性少數者也能夠經常地被討論，我要我的孩子不管和誰、在哪裡，都能堂堂正正地去愛。」
這樣的言論暖哭網友，更對不同宗教互相尊重人性也有一定的啟示，他更分析「在我看來，我們的社會像是排著很整齊的隊伍，他們無法忍受有人離開這條隊伍。」如今台灣通過同婚法案，他的發言再度引發討論，也再度令人省思。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。