國教行動聯盟召集人王立昇21日率家長代表到教育部，為家長教育參與權陳情。王立昇認為，今年大學入學制度同分增額亂象，正是顯示教育部在制定政策過程中未能充分掌握民情的結果，並抨擊全教總、全教會、台家盟等團體「一手審預算一手拿錢」，幫教育政策護航。

(中時 )