大學入學同分增額亂象 國教盟指教育部未掌握民情 13:402019/05/21 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國教行動聯盟召集人王立昇（中）21日率家長代表到教育部，為家長教育參與權陳情。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國教行動聯盟召集人王立昇21日率家長代表到教育部，為家長教育參與權陳情。王立昇認為，今年大學入學制度同分增額亂象，正是顯示教育部在制定政策過程中未能充分掌握民情的結果，並抨擊全教總、全教會、台家盟等團體「一手審預算一手拿錢」，幫教育政策護航。 (中時 ) #教育部 #大學入學 也許您會感興趣 推薦閱讀 干預赴陸實習 學者：犧牲台生權益 04:092019/05/17 焦點新聞 78個大專院校系所新生註冊率掛零 監委張武修自動調查 18:332019/05/17 政治 新北試辦營養5餐計畫 學生「邊吃邊學」 18:282019/05/17 生活 營養5餐試辦 學生邊吃邊學 04:102019/05/18 地方新聞 假教團真打手？全教總遭爆「3年拿教育部3000萬經費」 12:002019/05/21 生活 生活熱門新聞 少爬山？延長膝蓋壽命最好的運動 - 生活 梅雨雨彈才開始 下周一又有鋒面到 - 生活 掉髮是癥兆！5大食物吃出恐怖疾病 - 生活 她吃海螺染這病 8小時器官衰竭亡 - 生活 停車棚有瀑布？他牽車一看崩潰了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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