台中市議員黃馨慧21日地政業務質詢表示，對於明年地價稅調整乙案，雖然盧市長確認方向為「輕稅簡政」，就應該以社會經濟、民生消費水準為考量，調整幅度不是市府自我感覺良好，而是要讓民眾有感。對此，地政局長吳存金承諾：一定依法調降、讓民眾有感！

黃馨慧表示，雖然地價稅是由地政局轄下11個地政機關，經由訪視查核現況後，資料交由地價評議委員會審議共同決定，最終，還是由市長拍板定案調整幅度。既然盧市長選前承諾要調降地價稅，但選後至今，只以「輕稅簡政」回應地價稅調整方向，到底是能真正減輕民眾擁屋成本負擔，還是「輕」到民眾無感？應該說清楚講明白。

黃馨慧說，根據內政部地政司統計顯示，全國近年公告現值與公告地價，以107年與100年為基期比較，台中市107年公告現值已經調高8成以上，漲幅六都第一，但台中勞工平均薪資水準、卻是六都墊底，這意味著，民眾勞動所得根本追不上政府調漲稅率速度，連帶影響降低一般消費支出，生活壓力變大，「輕稅」若無法徹底落實，恐淪為一句口號罷了。

黃馨慧認為，雖然稅政採地方自主，但政府政府徵稅，應該重視多方經濟、民生指標，光聽從內政部建議指標或考量挹注市庫收入其實並不合理，「輕稅簡政」不是市府自我感覺良好，而要讓民眾真正有感！

(中時 )