媒體20日公布一份民調，高雄市長韓國瑜的民調持續下滑，而且在藍綠對決的情況下，鴻海董事長郭台銘也領先了蔡英文以及賴清德。對此，擬在國民黨新北第12選區參與立委初選的簡榮宗20日在中天電視的《大政治大爆卦》節目中表示，國民黨真的不要大意或內鬥，否則反而可能被台北市長柯文哲漁翁得利。

簡榮宗表示，台灣的民調數據太多，媒體、民調公司、智庫等，每天幾乎都有公布。但因為各民調公司的採樣方式、範圍以及設計的題目都不同，是可能產生不同的結果。例如，在立委初選的電話民調中，就曾經發生支持綠營的民眾在民調故意灌票給特定候選人，讓他們認為比較好打的對手出線的情況。

而且其實離國民黨決定總統候選人還有近兩個月的時間，所以簡榮宗認為，民調數字可以參考，但不需要過度擔心。所以韓國瑜市長應該要做的事情，包括做好高雄市政以及拚經濟，仍然需要持續推動，而且最好最後續的媒體專訪中，提出高雄改變的成績，他相信支持度會在竄起。

另外，簡榮宗也認為，以柯文哲市長最近勤走中南部以及跟無黨籍縣市議員頻頻串連的情況，柯市長參選總統應該已經勢在必行。因此，簡榮宗也提醒，去年國民黨在縣市長及議員選舉大勝，是因為很多人討厭民進黨。但總統大選，在藍綠之外，還可能有白色力量的加入。所以，國民黨真的不要大意或內鬥，否則反而可能被柯市長漁翁得利。

(中時 )