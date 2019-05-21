新北市經發局抽查玩具商品如巴克球、水晶黏土等。（譚宇哲翻攝）

為保護兒童使用玩具的安全，新北市經發局針對轄內各式玩具及近期新興玩具商品如巴克球、水晶黏土等辦理專案抽查，總計抽查522件，計有133件不合格，占比25％，經發局表示，不合格產品已全數依《商品標示法》要求業者限期改善，逾期未改善者將依法開罰2萬元以上至20萬元以下罰鍰。

經發局指出，近年新興玩具出現不少安全疑慮，例如廣受歡迎的巴克球或魔幻磁力珠（Buckyballs），磁力強大可輕易做出不同造型，卻在國內外發生多起兒童誤吞，引起腸胃穿孔甚至引起血液中毒、敗血症等，另外，學生愛玩的水晶黏土（俗稱史萊姆、鼻涕蟲、水晶果凍）也有成分問題。

經發局分析，133件不合格案件中，高達49件沒有完整標示使用方法、注意事項或警告標示，18件有警告、注意事項字體過小問題，17件未標示玩具的材質。

此外，此次特別抽查具有安全疑慮的玩具商品，也發現29件水晶黏土沒有標示主要成分材質，3件巴克球沒有完整商品標示，5件BB槍未標明槍口動能與射程範圍，2件玩具也未見安全檢驗標誌。

經發局表示，抽查標示不合格商品，已全數依《商標法》要求業者限期改善並辦理複查，逾期未改善者，將依法開罰2萬元以上至20萬元以下罰鍰，另外，2件沒有玩具檢驗標誌部分，也函請經濟部標準檢驗局進一步查處，若查明未經檢驗而流通市面販售，最高可罰200萬元。

(中時 )