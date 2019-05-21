本季NBA季後賽果真好看，拓荒者與金塊在西區四強賽創下4次延長賽紀錄，勇士今天在與拓荒者的西區決賽第4戰史提芬柯瑞和卓雷蒙格林同時繳出大三元成績單，寫下NBA史上季後賽首次同隊同場雙人大三元表現的紀錄。

Yessir, Dray❗️ pic.twitter.com/BAOINdVEXZ — Golden State Warriors (@warriors) 2019年5月21日

勇士雖然傷兵滿營，考辛斯、杜蘭特與伊戈達拉先後受傷無法出賽，但反而激發起全隊鬥志，尤其是柯瑞和格林更像是獵鷹般兇、猛、狠，打得對手遍體麟傷。

柯瑞的三分火砲在西區決賽徹底轟垮了拓荒者，連續4場得分超過30分，創下NBA新紀錄，今日25投11中，包含7顆三分球，全場37分、13籃板、11助攻，是勇士能夠連續5年闖進總決賽的頭號功臣。

防守大將卓雷蒙格林繼第3戰之後，今日13投7中，18分、14籃板、11助攻、3抄截、2阻攻，連續2場大三元成績單，扛起了杜蘭特、考辛斯缺陣遺留下來的戰力缺口。

勇士與拓荒者最近3次在季後賽碰頭都拿下最後勝利，當中只輸過1場，寫下跨季對戰10連勝紀錄，堪稱是拓荒者殺手。

(中時電子報)