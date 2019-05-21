趙又廷發文證實。（圖／翻攝自HERO趙又廷微博）

網友爆料高圓圓今在北京生產。（圖／翻攝自騰訊娛樂微博）

陸媒求證高圓圓經紀人，對方稱訊號不好沒回應。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

34歲趙又廷和39歲高圓圓結婚5年，兩人上月報喜，證實高圓圓懷孕，但對預產期和寶寶性別沒多做說明，今(21)微博上熱傳有網友在醫院工作，透露高圓圓今天在北京生了。對此，陸媒求證高圓圓經紀人，對方稱手機訊號不好，匆匆掛上電話，趙又廷稍早已發文證實。

趙又廷和高圓圓上月8日PO文說，過去被別人關心何時生寶寶，兩人總回應：「順其自然」，如今可以公開跟大家說：「是的，謝謝大家一直以來的祝福」，承認即將升格新手爸媽，之後傳出高圓圓預產期疑在7、8月，更有傳言指高圓圓經紀人赴嬰兒用品店買了一輛粉紅色嬰兒車，令網友推測小兩口將迎來小公主。

今有大陸網友以「高圓圓生了」為題發文，稱：「醫院的朋友說，今天生了」，其他人問是在台灣生的嗎？該網友再回：「北京」。《搜狐娛樂》詢問趙又廷經紀人，電話沒人接，而高圓圓經紀人接起電話聽清楚問題後，指手機訊號差，接著掛上電話，趙又廷稍早親自證實老婆生產，發文說：「美好的日子，迎來美好的生命。母女平安，謝謝大家」。

(中時電子報)