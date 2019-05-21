34歲趙又廷和39歲高圓圓結婚5年，兩人上月報喜，證實高圓圓懷孕，但對預產期和寶寶性別沒多做說明，今(21)微博上熱傳有網友在醫院工作，透露高圓圓今天在北京生了。對此，陸媒求證高圓圓經紀人，對方稱手機訊號不好，匆匆掛上電話，趙又廷稍早已發文證實。
趙又廷和高圓圓上月8日PO文說，過去被別人關心何時生寶寶，兩人總回應：「順其自然」，如今可以公開跟大家說：「是的，謝謝大家一直以來的祝福」，承認即將升格新手爸媽，之後傳出高圓圓預產期疑在7、8月，更有傳言指高圓圓經紀人赴嬰兒用品店買了一輛粉紅色嬰兒車，令網友推測小兩口將迎來小公主。
今有大陸網友以「高圓圓生了」為題發文，稱：「醫院的朋友說，今天生了」，其他人問是在台灣生的嗎？該網友再回：「北京」。《搜狐娛樂》詢問趙又廷經紀人，電話沒人接，而高圓圓經紀人接起電話聽清楚問題後，指手機訊號差，接著掛上電話，趙又廷稍早親自證實老婆生產，發文說：「美好的日子，迎來美好的生命。母女平安，謝謝大家」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。