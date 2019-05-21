全球氣候變遷，劇烈氣候頻仍，昨天北部豪雨造成輔大校園淹水，學生只能苦中作樂，划充氣艇自娛。輔大心理系3年級的吳俊輝今（21）日表示，每年至少會有一次「輔大水樂園」體驗，今年將與其他大學同學串聯，周五（24日）下午3點在立法院外發起「氣候共學堂」，要求政府重視氣候變遷問題。

台北大學不動產與城鄉環境學系4年級的柯啟安表示，全球暖化海平面上升，若不積極沒有具體減碳、降溫，12年後、即2030年全球氣溫恐將失控。希望藉由周五的活動讓更多學生參與，先訂定兩年為目標。而這個由學生發起的團隊，是希望參與決策，讓學生在環境破壞時不再只是受害者，能夠一起解決問題。

吳俊輝補充說，像周一早上的豪大雨，未來只會越來越頻繁；輔大因地勢低窪，周遭的水都往校內匯聚，排水系統無法負荷，校方一直束手無策。以往學生只能默默接受或苦中作樂，讓他覺得很難過，也領悟到面對氣候變遷，同學們一定要有行動才能改變現況。

為了響應524全球氣候行動，國內發起「周五護未來」活動，包括由台灣學生聯盟、台灣青年氣候聯盟、350 Taiwan、綠色公民行動聯盟、綠色和平等組織共同發起的「氣候共學堂」，周五下午將在立法院群賢樓前開啟氣候工作坊，設置肥皂箱做為「學生大聲說」場地，向國會殿堂說出學生的心聲。

台灣學生聯盟也強調，其實社會上每個人都有發起氣候行動的權利。周五的氣候共學堂將分為三大主軸：「氣候培力堂」、「氣候議題堂」與「氣候電影院」，希望藉由遊戲與互動的方式，讓社會大眾了解氣候教育與公眾參與的重要性。活動有別於一般的集會遊行，讓群賢樓前成為「氣候變遷課」的教室。

(中時 )