被提名為聯準會理事但因面臨醜聞報導而宣布退出的保守派經濟學家摩爾(Stephen Moore)預測，在美國與中國的貿易戰中，最終獲勝的將是川普總統，他更認為，與中國大陸的貿易戰是「時代的史詩級戰役，也是一場新冷戰。」川普對中國的反擊是正確的。

他說：「我認為，中國大陸到今年底將會妥協，他們低估了川普。屆時美國將與中國達成貿易協議，從而結束中國強加給我們的不公平貿易行為。」他說，中國竊取美國企業的技術和從事不公平的貿易，是試圖顛覆美國在全球的經濟領導地位。就像川普總統說的，中國不再是一個窮國，不再是第三世界國家，而是全球第二大經濟體，中國必須遵守規則。

摩爾表示，中國大陸反悔承諾是對美國2020年的選舉下注，他們認為，如果是民主黨總統勝選，對中國將不會像川普一樣蠻橫。在中國反悔貿易協議的最初承諾後，川普宣布把中國2000億元進口品的關稅從10%提高到25%。但川普對中國產品加稅，中國將為讓他們的賭注付出經濟代價。

(中時電子報)