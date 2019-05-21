中天新聞 20人變上萬人！張善政見證韓流崛起

前行政院長張善政日前舉辦新書發表會時表示，他親眼見證韓流如何崛起，張善政說，第一次在杉林區參加韓國瑜後援會時，現場只有20多人，但後來人氣直線飆升，韓國瑜的場子至少都是20萬人！

張善政指出，去年9月韓國瑜在杉林區成立後援會，現場民眾大約只有20多人，但高雄市長勝選後，他參加同一地點的農產品宣傳活動，現場是人山人海，擠都擠不進去，張善政說杉林區的巨大變化，就是韓流崛起最好的見證。

去年高雄市長選前，韓國瑜在杉林區成立後援會，一個小房間雖然坐到八成滿，但算一算也只有20多人，回顧當時韓國瑜還語重心長地說「期待未來會更好」。短短不到3個月，就在勝選後，去年12月1日的「瓜瓜節」，韓國瑜人氣暴增，菜市場擠到人潮爆表，光韓國瑜光是從台下走到台上都寸步難行。

網友則回應「張善政具有慧眼」、「一步一腳印 一人救全黨」、「張從20人就肯陪著韓市長走，相當有心ㄟ!!」、「英雄惜英雄」、「永遠支持韓市長選總統」。

(中時電子報)