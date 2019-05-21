美國總統川普對中國大陸電信巨擘華為祭出嚴厲制裁，列入貿易黑名單，限制其在向美企採購任何零件與技術。對此，華為董事之一陳黎芳表示，全面禁止華為設備將不僅導致美數以萬計就業機會消失，且不利美偏遠農村地區電信營運商開發新服務，且最重要的，禁令將無法實現讓美國網路更安全。

綜合外電報導，自美商務部宣布將華為列貿易黑名單後，Google宣布終止和華為合作，將不再提供華為任何專有應用程式、服務及技術，而英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）和賽靈思（Xilinx）等美國晶片製造商已告知員工，將停止向華為供貨，顯示美企圖斬斷華為在美供應鏈。

對於美強力打壓華為，陳黎芳投書《紐約時報》（The News York Times）提出四點說明美國需要華為。首先，華為每年從美國公司採購超過110億美元的商品和服務，禁令將給與華為有業務往來的美國公司的成千上萬美國員工造成經濟損失。全面禁止華為設備將導致美國數以萬計就業機會消失。

另外，服務美國偏遠農村地區的電信公司，如奧勒岡東部與電信和懷俄明聯合無線，有數十個4G網路已安裝了華為設備，禁令將使美國獨立小電信營運商無法開發新服務，為數百萬人提供更快的寬頻網路，這些資金有限的營運，將被迫花費更昂貴的金額去取代現有華為設備。

而在5G技術方面，陳黎芳表示華為是行業公認的5G技術領導者，封殺華為可能會使美國在推出5G網路方面無法與世界其他地區保持同步，從而損害美國經濟，美國到頭來會落後於許多計劃推出5G的歐洲和亞洲國家。

最後，陳黎芳強調，最重要的是禁令將無法實現讓美國網路更安全的目標。美國官員擔心使用中國大陸的網路基礎建設，將使北京當局能夠關閉關鍵服務；但華為已反覆表示，其將拒絕要求攻擊或監視客戶的任何命令。陳黎芳表示，如果川普政府是真心實意地希望保護美國的網路，白宮和商務部就不應該去封殺某一家公司，而是應該根據一種受認可的最佳實踐制定綜合的風險管理方案，川普政府應當停止這些虛有其表的策略，轉而制定對美國網路各個部分進行檢測和保護的透明框架。

(中時電子報)