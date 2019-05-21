伍佰＆China Blue「Rock Star2019巡迴演唱會」18日在上海梅賽德斯-賓士文化中心舉行。伍佰獻上〈浪人情歌〉、〈挪威的森林〉、〈愛你一萬年〉、〈突然的自我〉等多首經典曲目，更帶來〈讓水倒流〉、〈皇后的高跟鞋〉新歌首唱，一向給人高冷印象的「搖滾天王」還現場變身「段子手」，調侃起自己「牙切齒式」的演唱風格，逗得現場笑聲不斷。

伍佰＆China Blue「Rock Star2019巡迴演唱會」在上海舉行。（圖／環球國際唱片提供）

伍佰身穿象徵「搖滾王者」金色外套出現在舞台上，以一曲《海浪》拉開演唱會的序幕，隨後，他接連演唱〈淚橋〉、〈就是因為愛〉、〈一親紅顏〉等多首情歌，將現場氣氛推向高潮。此次的「Rock Star巡迴演唱會」，伍佰與China Blue樂隊重新開啟人們對搖滾樂的視野與認知。橫跨歷年專輯的精選曲目，讓人窺見伍佰各時期大膽前衛的風格轉變以及伍佰之所以成為搖滾巨星的核心力量。有鑒於Rocker很多，但Rock Star很少，伍佰認為他的情歌讓他成為屹立不搖的「台灣搖滾傳奇」Rock Star，所以這次巡演特別以經典情歌為主，希望大家好好欣賞自己對於人生的豐沛情感及生命力，〈浪人情歌〉、〈挪威的森林〉、〈痛哭的人〉、〈愛你一萬年〉、〈突然的自我〉、〈再度重相逢〉等經典歌曲，無一例外地引發現場的萬人大合唱，在伍佰的歌聲中，歌迷的心被徹底安撫與治癒。

伍佰＆China Blue「Rock Star2019巡迴演唱會」在上海舉行。（圖／環球國際唱片提供）

他也用自己的方式重新演繹寫給其他歌手的經典作品，張學友的〈如果這都不算愛〉、蘇慧倫的〈被動〉、劉德華的〈世界第一等〉，令現場歌迷大呼過癮。此外，伍佰首唱全新國語創作專輯《讓水倒流》中的歌曲，主打歌〈讓水倒流〉將生命歷程中那些曖昧又無法說明的深切情感，用充滿畫面的音樂跟文字填滿。伍佰表示，新歌都是描述「面對命運的無奈，用情和感發出嘶吼，然後得到力量與重生」，有別於以往，新專輯走成熟大人的路線。

伍佰＆China Blue「Rock Star2019巡迴演唱會」在上海舉行。（圖／環球國際唱片提供）

伍佰過去話不多，當晚他卻出人意料地幽默，拿自己和作品調侃了一番，此次新巡演名叫「Rock Star」，演唱會過程中，伍佰多次表示要讓大家看到Rock Star是怎樣煉成的，更直言自己唱的不是情歌，而是人生。在演唱《結》之前，他笑著說：「有些人歌紅人不紅，有些人人紅歌不紅，有些人人和歌都紅，卻有個奇怪的名字，叫做伍佰。」而在演唱代表作〈挪威的森林〉前，他更表示，「當時在美國做完這首歌的混音時，覺得超難聽，有想『跳飛機』的衝動。」更調侃「哪有一個歌手是這樣咬牙切齒唱歌的！」逗得現場笑聲不斷。

伍佰＆China Blue「Rock Star2019巡迴演唱會」在上海舉行。（圖／環球國際唱片提供）

在結束上海站的演出後，伍佰＆China Blue「Rock Star2019巡迴演唱會」還將前往杭州、澳門、昆明、深圳、長沙等城市以及新加坡、馬來西亞等國家，繼續用他自成一派的情歌滾燙每一顆期待被撫慰的心。而歌迷引頸期盼的全新國語創作專輯《讓水倒流》是伍佰睽違6年的全國語專輯，也是出道以來第16張全創作專輯，將於6月21日開始預購、7月11日發行。

伍佰＆China Blue「Rock Star2019巡迴演唱會」在上海舉行。（圖／環球國際唱片提供）

(中時 )