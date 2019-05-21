隨著藍綠人士陸續表態爭取參選2020，台北市長柯文哲雖動作頻頻，卻始終沒鬆口。網路媒體今播出柯的專訪，柯過去曾說選不選總統「6月再問我」，但他在專訪中卻說「再延2個月」；換言之，可能得到8月之後，柯文哲參選與否才會較為明朗。

主持人請柯文哲自評為什麼受年輕人喜歡的原因，柯文哲表示，考第一名的條件是第二名考得比你差，也就是其他政治人物都不是年輕人認同的對象，相對來講自己跟他們比較接近，這是他想到比較合理的解讀。不過，年輕人有年輕人喜歡的風格，倒過來講，像他這種比較「自然美」的，老人就不是很喜歡。

主持人隨後又問，近日高雄市長韓國瑜支持度下滑，對於柯考慮選總統這件事，是否有「正面鼓勵」？柯稱，民調看一看就好，每天從去年11月到現在，民調已經做過幾輪了，變來變去、變來變去，所以他的態度是這樣，做自己該做的事，選就選，不選就算了；由於過去曾要外界「6月再問他選不選」，柯現又改口說，現在再延2個月。

不過，當被問到此舉是不是為了要先等藍綠參選人出爐再決定？柯文哲只說，其實小英總統好好幹，都不會有今天這麼尷尬的局面，搞到大家尷尬；柯文哲是一個還算誠實的人，他講的是他心裡面想的話，武狀元蘇乞兒裡面說，皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐。

柯文哲強調，日本戰國時代武將德川家康是等杜鵑啼，「忍耐、稍安勿躁，杜鵑不啼就算了」，台北市現在還算穩定，好好把台北市做好，對台灣影響很大。換言之，所以當首都市長做得好，未必要選總統？但柯文哲又說，自己就像個石頭，別人一直鑿，「拜託我什麼時候說我要選總統，奇怪耶；我什麼時候說過要選，沒事就拿來做民調！」

柯文哲稱，他問過侯友宜怎麼會去選新北市長，結果侯說，他從來都沒有想要選新北市長，沒事大家拿他做民調，一直做做到，怎麼他民調最高？所以很好笑，回去2017、2018看，他什麼時候說他要選總統？

針對參選時間點，今早柯文哲接受媒體堵訪時也說，深呼吸、放輕鬆，兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山；是否等藍綠人選出來再說？柯回「等他們繼續啼」。

(中時 )