中選會主委被提名人李進勇人事案備受外界關注，國民黨團雖然上月底強力杯葛，但在民進黨團人數優勢下，仍將人事案送出委員會。民進黨團今在程序委員會提案增列，中選會主委人事同意權於5月28日行使，但國民黨團批評原本議案沒有，根本是陳倉暗渡；最後表決時，反對者僅有5人，民進黨以8票贊成通過此案，中選會人事同意權下週將在立法院闖關。

陳宜民發言指出，原本程委會發送的民進黨團議案中，並沒有提及中選會的人事案，直到他們要求後才看到紙本內容，抨擊這根本是陳倉暗渡，呼籲民進黨應該開大門走大路 ，不必在程委會這樣搞。

林奕華說，民進黨團在討論事項提案是第一個發言，議程內容與他們手上拿到的不同，「這是故意的吧？」基於黨團彼此尊重，應該在宣讀前先讓其他黨團看到才是。

程委會主席郭正亮表示，討論事項本來就允許臨時提案且增列，符合議事規則，而且處理表決時，各黨團都會拿到議案內容，強調並無隱瞞，尊重國民黨團不同意見，未來也可到院會提出變更議程。

最後表決處理時，在場有13人，贊成者8人，反對者5人，郭正亮裁示，通過民進黨團的討論事項提案，28日將行使中選會人事同意權。

(中時 )