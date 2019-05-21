世界衛生大會(WHA)5月20日開議，首日即討論我國14友邦所提的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案。友邦史瓦帝尼、宏都拉斯、馬紹爾群島及聖文森分別在總務委員會及全會代表我方與中方進行「二對二辯論」，慷慨陳詞，力主世界衛生組織(WHO)應邀請台灣以觀察員身分出席WHA，以符合其成立宗旨。外交部對上述四友邦為我仗義執言表達誠摯謝意。

外交部表示，本年我案最後雖未能列入大會議程，但友邦的強力專業執言，有助與會各國代表確實瞭解台灣在增進全人類健康福祉所能做出的貢獻，以及接納台灣參與的必要性。至於中方代表僅能不斷重彈其曲解之「一中原則」等舊調，更加凸顯其只有政治考量，完全漠視台灣2,300萬人的健康權益。

在總務委員會中，由史瓦帝尼及宏都拉斯代表我友邦發言。史國衛生部長Lizzy Nkosi首先強調，倘將台灣2,300萬人民排除在外，WHO「全民均健」的成立宗旨將永遠無法實現；台灣參與WHA攸關人類健康的議題，更屬全人類基本權利，中國設定政治前提至為無理。

宏國常代Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado則呼應表示，WHO憲章揭櫫健康為基本人權，倘排除台灣，將違反WHO成立的宗旨；為有效預防及控制跨國傳染病的挑戰，不應將任何人排除在全球防疫體系之外；台灣致力保障其人民健康福祉的成就，此一經驗可供各國學習。

在全會辯論時，我友邦馬紹爾群島衛生部長Kalani Kaneko指出，WHO憲章是以人民，而非政治為優先，WHO漠視台灣2,300萬人民平等參與全球醫衛體系的基本權利，形同無視其憲章的相關規範；尤其台灣為重要的交通樞紐，將台灣排除在WHO之外，將使台灣成為國際防疫體系的主要缺口，損及世界人民的健康安全。

聖文森衛生部長Luke Browne則嚴正駁斥中方誣稱台灣以觀察員身分參與WHA於法不容的說法，強調各方均知中華人民共和國政府從未對台灣行使管轄權，自無法代表台灣；而台灣先前獲允以觀察員身分出席WHA的事實，即已證明中方承認自身不足以在WHA代表台灣。

外交部指出，中國及其代表古巴與巴基斯坦在上述兩場合發言時，均僅重彈其虛構的「一中原則」舊調，甚至誑稱「中國中央政府高度重視台灣人民的健康福祉」。相較於我友邦代表專業切題的發言內容，中方的發言充滿蠻橫無理的政治語言，且意圖以不實言論誤導國際，令人不齒。

外交部再度嚴正譴責中方侵犯台灣2,300萬人的健康人權，並強調參與WHO是台灣全民的共同期望，而本年我案獲得空前強勁的國際支持，顯示我們的推案方向正確且訴求正當，也充分證明各國已認清中國意圖以虛假言詞欺瞞國際社會的邪惡本質，瞭解中國無權也無法在WHO及WHA中代表台灣，願意挺身支持台灣合理正當的訴求。

(中時 )