網路媒體今播出台北市長柯文哲的專訪，柯自評先前訪美大概考及格65分，美方給他的評語是「OK、可接受」，而對大陸來講，他應該是55分，算是「可忍受的人」。柯認為，如果在美國考80分，大概上海就不能去了，如果去上海考80分，華盛頓也不用去了，所以他認為，「現在分數最好」。

柯文哲曾評論自己是大陸可忍受的人，而高雄市長韓國瑜則是大陸喜歡的人，主持人問柯，在所謂意識形態光譜上，兩人之間的關係？柯文哲表示，他去美國回來，記者問他自己美國行打幾分？他說及格，大概考65分，因為美國給我的評語就是可接受，他也知道中國大陸給他的評語是可忍受。

柯文哲說，如果他在美國如果真的考80分，大概上海就不能去，如果去上海考80分我看華盛頓也不用去，所以兩個就是個對比，哪有可能這邊考80分那邊考80分，你要見人說人話、見鬼說鬼話，但這時代又不像古代沒有電報，什麼都不知道。他還笑稱，如果大陸給他80分，「我看CIA就把我幹掉了！」

柯文哲強調，他覺得自己現在的分數最好，也就是美國考65分、大陸考55分，前者是對方還可以接受，後者雖沒有及格，但如果是50分以下，連補考機會都沒有。

專訪中，柯文哲也再次強調自己「親美友中」的論述。他表示，親美友中還是基本戰略，不會改，台灣跟美國還是價值比較接近，還是在美國這個陣營裡面，但是不需要去讓大陸方面覺得說你在去蔣化、去中國化，就是搞實質台獨，「親美友中還是國家戰略，這個心頭還是要抓住。」

針對外界評論他在兩岸議題上，論述是在拉攏藍營，柯文哲也說，北市府大陸小組裡面有藍有綠，但常常是每個人都講他的意見，講完以後混合一下、大概平均一下，差不多就是對的。

(中時 )