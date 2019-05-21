台南市億載國小漁光分校成立「漁光愛閱圖書室」，背後藏著一段感人故事。去年畢業生蔡繼霆因病魔奪走性命，父親蔡明翰有感於師生情感，捐贈經費協助推動校務，在學校提議並徵求其同意，將這筆善款協助建立圖書館，將大愛化為實際行動，也讓父親對兒子的思念長駐於此。

「漁光愛閱圖書室」又名「蔡繼霆紀念館」，億載國小校長林志政表示，蔡繼霆在求學期間，因病痛經歷許多坎坷，在家人與師生支持陪伴下，堅韌如期完成學業，去年畢業時雖已不良於行，仍和同學一起參加畢業典禮，讓人感佩，可惜，年輕生命終究不敵病魔，青春早逝。

蔡繼霆的父親蔡明翰感謝師生陪伴，且漁光分校也曾是兒子生命中的一部份，捐款建立圖書館，嘉惠分校的學弟妹。

「漁光愛閱圖書室」由全校師生一同票選而命名，師生共同參與， 林志政表示，感謝蔡繼霆同學父親蔡明翰先生的善舉義及這一路協助分校圖書館建置的每一位善心人士及學校親師生協助，透過愛心匯集讓教育的溫度永續傳遞。

試營運階段，孩子們對於新的圖書室充滿期待，這也是漁光分校自1975年創立以來，首次建置有完整編碼建檔和符合現今趨勢的圖書室。原藏書量不到1000冊，經過一學期努力，藏書量已超過3000多冊，未來會持續豐富藏書，預計2年內增至1萬冊以上，並建置雲端電子圖書，質量並進，讓漁光分校的孩子可以在更豐富多元的環境下學習。

漁光分校自2008年改隸億載國小後，前任吳文賢校長爭取4700多萬經費改善分校校舍主體，讓分校教室主體硬體設備有一更好的基礎；吳淑芬校長帶領教師豐富教學軟實力，讓一度招生面臨困境成功止跌並吸引許多非學區內學生前往就讀。林志政106學年度接任迄今，學生數由原先40多位增至目前的87位，呈倍數成長。

(中時 )