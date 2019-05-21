台北市長柯文哲後天出訪日本，參訪當地能源政策以及311災後重建是其中一大重點。網路媒體今播出柯的專訪，柯也談到他對蔡政府發展風電的看法，直言民進黨要推2025非核家園但再生能源接不上去，「到時候一定會有問題」。

柯文哲先是談及自己訪日的行程。他表示，日本跟台灣一模一樣，有90％能源來自國外，日本還有311大地震引起核災，所以日本跟台灣經濟、社會是接近的，而且還吃過苦頭。所以，他應該會問日方，311到現在8年，到底策略有什麼改變，也會去參觀火力發電廠，問一下能源政策怎麼做，日本發生的一切都可以做為台灣很好的借鏡。

話鋒一轉談到蔡政府綠能政策，柯文哲直言，他作為外科醫師是很務實的，只要在總統大選考一個題目，民進黨很難回答，「你一開始風電1度是5.5塊到5.6塊，後面競標是2.5塊，為什麼會出現這麼大的落差？你就是堅持2025核能一定要退出，一定要退出，你那個完全轉圜的空間就沒有！」

柯文哲表示，他很實際地算一算，再生能源接不上去，是不是一定要2025就要切掉（非核家園）？這個我覺得到時候會有問題。他認為，風電到時候一定被K死，為什麼一開始保障5.5塊，競標是2.5塊，2.5塊變5.5塊差很多，台灣的經濟承受得了嗎？「你5.5塊是要多久，我跟你講，每一條都有問題！」

(中時 )