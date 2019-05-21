監察委員高涌誠、蔡崇義14日提案彈劾承辦「段宜康曲棍球案」檢察官陳隆翔，引發譁然。國民黨立委初選參選人黃希賢痛批，蔡政府以監察權強姦司法權，並強調應重新檢視與評估監察委員是否適任，不能任由政治黑手介入操作讓監察權淪為政黨一逞私慾的打手，讓國家與民主的發展大開倒車。

黃希賢指出，立委段宜康5年前在彰化縣長候選人魏明谷的造勢場合上，指控對手林滄敏在中華民國曲棍球協會理事長任內詐領補助款，並發下豪語稱若有不實就要吞下曲棍球，檢察官陳隆翔偵辦後認為林滄敏並未涉案，事後林滄敏並對此提起民事訴訟，在民事部分判段、魏賠償100萬並登報道歉，段宜康卻就此噤聲絕口不談曲棍球一事，引發社會熱議。

怎料，民進黨卻透過監委提案彈劾承辦此案的檢察官陳隆翔，在11席出席監委中蔡系6位監委主張成立，最後就以6比5通過彈劾案。黃希賢痛斥，這是操弄監察權來干預、強姦司法權，蔡英文總統在上任後美其名推動司法改革、轉型正義，其中卻都有其政治目的，所派任的官員都只是蔡政府的政治打手，完全不顧公理正義只為逞一己之私。

黃希賢說，這些案例讓人民更看清監察權的重要性，對於監委的條件與資格，必須重新審慎評估，不能讓監察權淪為政治操弄、鏟除異己的工具，監察委員的責任是糾舉和監察以及程序的一般瑕疵，任何為達政治目的或個人意志的糾舉都有違正義公理，呼籲蔡政府不要再設立各種「東廠」箝制國家的發展，還給司法獨立的空間。

(中時 )