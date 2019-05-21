台北市長柯文哲接受網路媒體專訪，談到國民兩黨現在黨內初選都相當激烈，大嘆「除了嘆氣還是嘆氣」；他還譏民進黨說，去年選舉前就是要把柯文哲幹掉，「好啊，幹不掉，慘了」，最後連台中、高雄都掉了。

針對兩黨初選，柯文哲表示，有一句話要警惕，「我們永遠是自己最大的敵人」，原本贏的棋變成輸的棋，明明都很容易贏的，結果自己殺到垮掉，除了嘆氣還是嘆氣。

柯文哲更說，老實講，像當年的管中閔案，他覺得他從頭到尾沒有講錯，結果民進黨不聽，還說他跟綠營不同心、把他K一頓，最後管還不是當校長？「人家說殺敵1000自損800，我只看到殺敵0自損800！」吳音寧案不是一樣？奇怪到底在堅持什麼？吳音寧案、管中閔案，有必要這樣損耗？

他說，「柯文哲就是偶而喜歡耍嘴皮、愛放炮，不要理他就好」，結果民進黨一定要把他幹掉，好啊，台中高雄都丟了；有時候容忍是自由的基礎，如果當年民進黨不要理柯文哲，台北還是照這樣，至少台中高雄不會掉，啊你一定要把他幹掉，好啊幹不掉，慘了！

主持人問，對藍綠恐懼或憤怒的民眾，是否會投射到白色力量的柯文哲？柯說，還是那句話，我們永遠是自己最大的敵人，每天反省、不要老是要爭到贏，也就是「想想也有可能是我自己做錯了」，那樣的話也許會好一點。

(中時 )