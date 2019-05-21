大陸科技龍頭之一的華為公司，近來遭到美國圍剿，將暫停部分業務合作。華為總裁任正非21日表示，得道多助，失道寡助，不能因為華為在技術領域的領先，就採取針對企業的限制措施。他稱華為是一個商業公司，不應把華為的產品和政治掛鉤。他也強調，美國限制令會影響到華為的低端產品，但在高端產品特別是5G領域，絕對不會受影響。

新華社報導，任正非21日表示，十分感謝美國公司多年來的陪伴，大量零部件廠家給了我們支持。只要美國政府允許美國企業出口零配件，華為就會購買與自研並舉，美國企業也在說服美國政府放鬆對我們的管制。

任正非說，目前，限制令會影響到華為的低端產品，但在高端產品特別是5G領域，華為絕對不會受影響。企業不能因為技術領先就被限制，我們的工作是造福人類社會的。華為研製的5G設備，將大幅降低全球通信建設成本。

任正非說，華為在包括芯片在內的關鍵零部件上保持有一定的量產能力，不會因為美方的“斷供”就導致負增長，企業預計今年的增速會有所下滑，但仍然保持正增長。

他說，今年一季度華為的營收同比增長幅度達到39％，二季度以來這一增速有所下滑，但這種下降不會給企業造成傷害。

任正非表示，今年春節前夕，華為就在針對遭遇極端情況做準備，但華為不會排斥美國供應鏈，我2018年就講過，當年要繼續向高通採購5000萬套芯片。目前華為也在和谷歌等公司協商相關的救濟方案。

他強調，華為是一個商業公司，對於華為的產品，消費者喜歡就用，不喜歡就不用，不應該把華為的產品和政治掛鉤。

任正非表示，目前華為在美國的科研投資遵守美國相關法律，我們使用對方的科研成果，需要支付費用，屬於商業行為。

他說，華為已經在全球設立數十個研發中心，企業在海外研發投資的受益者是包括美國高校在內的全球科研機構，華為的研發集合了全球的科技智慧，實現了多方的交流互益。

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(旺報 )