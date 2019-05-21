王源在餐廳跟夥伴聚餐時抽菸，姿態嫻熟，讓粉絲大為崩潰。(翻攝自微博／搜狐娛樂)

中國大陸超級小鮮肉偶像男團「TFBOYS」人氣極高，無論合體或是個人活動，都發展得有聲有色，是眾多青少年仰慕仿效的對象，其中成員王源，在去年11月滿18歲，正是脫離少年身分轉變為成熟大人的關鍵時期，沒想到近來卻被拍到在餐廳當眾哈菸的照片，此事立刻引發熱議，並火速登上微博熱搜第一。

王源近來加盟真人秀《哈哈農夫》，成了班底之一，跟賈乃亮、楊超越、金瀚等人在節目中體會自給自足的鄉村農耕生活，成員間私下交情也很好，昨更相約到某餐廳聚餐，只見坐在他身旁的楊超越開心猛吃飯，王源則在席上邊吞雲吐霧邊聊天，姿態頗為老練嫻熟，而這一幕被大陸媒體拍下並刊出，引發外界譁然。

剛滿18歲的王源被拍到熟練哈菸，讓外界對他的印象大改觀，雖有少數人護航表示他已滿18歲，不該過度干涉他的自由與私生活，「我覺得抽煙不能代表什麼吧」，但粉絲近乎集體崩潰，直言無法接受偶像這麼年輕就吸菸，「人設崩了崩了」，也有人覺得他在餐廳這樣的室內環境抽菸，其實不太恰當，反應相當兩極。

而王源稍早發文，針對抽菸行為道歉，「對不起！這件事讓我深刻反思了自己的行為，對自己造成的不良社會影響，我感到十分抱歉和愧疚，很抱歉我做了一個錯誤的示範，我會承擔相應的責任並接受處罰。作為一名公眾人物，我今後一定會更加註重自身的言行，希望大家不要效仿我的錯誤行為。再次向大家道歉，我一定會以此為鑑，成為更好的大人」。

王源道歉全文。(翻攝自王源微博)

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(中時電子報)