基隆市議員林旻勳發起的『暖暖最用心幸福食物銀行』今（21）日揭牌，是基隆市首例由民間自主發起的食物銀行，未來更將結合急難救助、弱勢課輔及關懷訪視等服務，滿足弱勢民眾的多元需求；並規畫透過換工的方式，進一步培力弱勢家庭能夠自立。

長期在地方耕耘的林旻勳發現，許多真的有需求的民眾被排除在嚴格的社會救助標準之外，因此向「南機場幸福食物銀行」的創辦人里長方荷生請益，希望透過物資銀行的機制集結社會資源照顧弱勢邊緣戶，提供立即的協助，彌補公部門社會救助缺口。

林旻勳表示，在他積極奔走之下，結合在地麵包店、餐廳、企業，集結多餘物資分配給有需要的民眾；走進「暖暖最用心幸福食物銀行」，除了食品類外，也有毛巾、沐浴乳、甚至尿布等民生用品，就像一家小型超市。

林旻勳說，民眾只要持點數卡就能夠兌換所需物資，多了選擇權，免除以往配送物資模式的缺點；而食物銀行的物資不同於一般物資，承載了提供者及配送者的愛心，避免浪費的同時，也把愛與溫暖傳遞給更多人，進一步營造社區幸福共享的友善氛圍。

他呼籲，希望「暖暖最用心幸福食物銀行」的成立，能夠發揮帶頭示範作用，讓更多善心點亮社會黑暗的角落。

(中時 )