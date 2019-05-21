五月初國籍航空爆出已婚機師偷吃同公司空姐醜聞，機師元配在社群網站上公開小三照片與雙方偷腥對話截圖，引網友熱議，小三空姐更被起底是IG有10萬粉絲的網紅空姐。事隔2週，事件的兩名主角近況曝光，境遇大不同，據傳小三空姐已申請留職停薪，而外遇的機師則工作不受影響。

有女網友五月初在《爆料公社》等臉書社團上PO文，怒控自己的機師老公偷吃同公司空姐，女網友表示和機師老公交往七年，於2017年12月底登記結婚，豈料3個月後發現老公外遇同公司空姐，之後更發現許多對話證據，即便偷吃揭露，機師與小三仍繼續出國同遊，讓她氣得將證據PO網公開。

小三空姐媽媽私訊要求刪文。(翻攝爆料公社)

事情爆發，小三空姐被網友肉搜，曾在PTT表特版上被譽為「XX航空最正空姐」，本身IG擁有10萬粉絲，更被起底修圖修很大，嚇壞不少網友；小三空姐的媽媽還傳訊息要求元配刪文，更質問「為什麼要這樣毀掉一個很努力的女生」，讓她怒回「這位媽媽您把女兒教得真好，教出很努力上別人老公的女兒」。

偷情風波爆發後，機長臉書曾出現一篇懺悔自白，但隨即刪文關閉帳號，小三空姐也把臉書及IG全關閉，而元配目前的身分仍未曝光，據《三立新聞》報導，機師與小三空姐最新動態，空姐已申請留職停薪，希望時間可以淡化一切，而機師似不受事件影響，仍堅守崗位，繼續飛行工作。

(中時電子報)