台北慈濟醫院院長趙有誠（前）在東非義診。（圖／慈濟基金會提供）

台中慈濟醫院院長簡守信（左）義診畫面。（圖／慈濟基金會提供）

大林慈濟醫院院長賴寧生（中）在東非義診。（圖／慈濟基金會提供）

「醫界葉問」花蓮慈院中醫副院長何宗融（左），為一位輕微脫臼的小朋友施以復位及針灸治療，傷者馬上就能舉臂揮手，頓時讓大家驚呼不可思議。（圖／慈濟金基會提供）

2019年3月熱帶氣旋伊代造成辛巴威、馬拉威、莫三比克嚴重災情。5月集結6國的人醫會醫師，及4家慈濟醫院院長帶隊的台灣醫療義診團，首次在非洲莫三比克進行大型義診，用心的關懷、專業的診治，也溫暖東非受災民眾的心。

義診場地為莫三比克雅瑪郡的堤卡中學，學校無償提供場地，醫療團隊為了融合當地文化，尊重病患隱私，採現場報名的方式。由於當地醫療資源匱乏，民眾一聽到有醫師要來義診，不少人一早就來排隊。第1天義診共服務了670人次。

花蓮慈濟醫學中心此次共有包括神經外科的林欣榮院長、婦產部陳寶珠、牙科部李彝邦、骨科部葉光庭、一般外科張群明，還有中醫部何宗融副院長與邱少君醫師。

在台灣素有「醫界葉問」名號的花蓮慈院中醫副院長何宗融，善用他的中醫專業，現場為一位輕微脫臼的小朋友施以復位及針灸治療，傷者馬上就能舉起手來揮手的明顯效果，頓時讓大家驚呼不可思議。

在台灣名氣響亮的何宗融，到非洲更是讓非洲病患讚聲不斷，雅瑪郡郡長荷西在何宗融診治後，因效果好，再帶媽媽來看。荷西郡長為此還特別提及，要送人來花蓮學中醫。中醫的神奇之處，被何宗融帶到非洲發光發熱。

台北慈濟醫院除了由院長趙有誠與牙科部夏毅然主任代表前往非洲義診外，台北慈濟醫院備齊十大箱的醫材與兩箱物資，外科器械、婦科衛材、中醫衛材與剪刀、紗布、棉片、注射器、體溫計等醫材，以及6千多支鉛筆、1千個削鉛筆盒，趙有誠在非洲義診期間經常抽空關懷孩童，因為貼心與用心關懷，成為常被非洲孩童黏著不放的醫師。

台中慈院前往東非義診的包括院長簡守信與骨傷科中醫師鄭宜哲，用心看診、貼心叮嚀，簡守信院長候診人數也是極為熱門。

大林慈濟醫院此次前往東非義診的，包括院長賴寧生與在南非長大的整形外科許宏達醫師，以及泌尿科鄭文炫醫師，各都能適時發揮專長，用心服務災民。「守護生命、守護健康、守護愛」也是慈濟醫護人員的大願。

(中時 )