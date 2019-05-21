70歲繆姓老翁年輕時赴美長年未歸，遭友人指控勾引友人妻子，還把人誘拐到美國，遭控妨害家庭罪，被通緝了20多年，繆去年為了看孫子返台被逮，才知自己是通緝犯。台北地檢署調查後認為，繆因歸化美籍多年未歸，友人妻子因在美有親屬可依靠，且往來台美自如，沒有證據證明繆通姦、誘拐人妻，今將繆翁處分不起訴。

繆翁友人控稱，繆翁1990年間疑與他妻子發生性關係，後來繆還誘拐他老婆一起到美國去，控告繆涉嫌《刑法》妨害婚姻罪、和誘有配偶之人脫離家庭罪，以及《刑法》第242條，「移送被誘人出中華民國領域外者」，最重可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

繆當時辦理移民美國手續，未返台出庭，台北地檢署對他發布通緝，因控告的罪名法定本刑最高為無期徒刑，通緝長達25年，2018年間，70多歲的繆翁因為想看孫子，才首度回台灣被逮，繆才知自己是通緝犯，他向檢方喊冤稱當年是看友人夫妻失和，才說如果有需要散心，就到美國去找他，絕無和誘。

檢方曾傳喚友人妻子作證，妻子說當初會到美國，是因丈夫要她去接受「考驗」，她因「考驗至今還沒結束」，所以在美國待了比較久，她強調，夫妻倆因關係長年不睦，因此沒住一起，並稱如果檢方還要傳喚她出庭的話，可以直接跟她丈夫說。

檢方認為，繆翁被控通姦罪部分，早已超過追訴期時效，且女方除了繆翁這個朋友外，在美國還有其他親戚可依靠，她也自行來去台美，行動未受限制，因此繆翁被控受誘離家且被送到海外的證據不足，因此將繆翁不起訴。

(中時 )