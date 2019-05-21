林男的十字架成為破案鐵證。（徐養齡翻攝）

苗栗縣頭份、竹南一帶近來頻傳娃娃機遭竊，業者不堪虧損，擷取監視器畫面向警方報案，並罕見懸賞2萬元抓賊，原以為天衣無縫的竊嫌，21日清晨開贓車經過新竹市，遭文華派出所巡邏員警眼尖盯上，訊後依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，25歲林姓男子常在竹南、頭份地區出沒，選定凌晨2到6點人煙稀少時，到無人看管的娃娃機店行竊，狡猾的林男還會先投幣「試探」錢箱飽滿，再拿油壓剪連續剪斷4台鎖頭，本月16日、17日各偷1家，共竊走7、8萬元硬幣。

娃娃機業者在第1天被偷時，便立即擷取監視器畫面向警方報案，原以為能達到嚇阻效果，不料報案後不到24小時又被破壞錢箱，業者不堪虧損，公開懸賞2萬元抓賊，並呼籲台主們提高警覺。

林姓竊嫌21日清晨開作案用的贓車行經新竹市，巡邏員警眼尖辨識出車牌可疑，將林嫌攔下車盤查，經細查，證實就是苗栗惡名昭彰的娃娃機大盜，林嫌一度意圖否認，不過手上的十字架刺青與監視器畫面中的竊嫌特徵吻合，讓他百口莫辯。

(中時 )