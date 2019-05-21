總統蔡英文昨在執政3週年記者會上表示，有很多勞工反應因為一例一休，無法加班賺取加班費，她向企業主呼籲，該加班的時候就應該給勞工加班的機會，不要讓勞工出現收入大幅減少的狀況。對此，自由作家洛杉基則認為，少數政治人物接地氣，卻被反對者攻擊，反觀有些政治人物與民眾生活脫節，還洋洋得意，「這正是台灣人感到最悲哀的地方」。

日前蔡英文在台中與在地企業座談時表示，勞工無法加班、賺取加班費，是她心中的痛。蔡英文昨再次表示，當天的說法是表達對勞工的心理感受，不是為了資方。她到很多地方、碰到很多勞工，確實因為一例一休，加班時間受到限制。也有企業主因為加班費比較高，所以不願意讓勞工加班，勞工由於沒有加班機會而缺少一筆收入。

蔡英文強調，她鼓勵企業主，該加班的時候就給勞工加班的機會，不要出現勞工收入大幅減少的狀況。

對此，洛杉基在臉書發文指出，蔡英文永遠不會知道，一般需要養家活口的工薪家庭，究竟需要的是什麼？是要加更多班，多賺點菜錢，寧可減少與家人相處的機會？還是給予他們足夠的薪資，讓他們可以不加班，多點親子時間，甚至全家一起出遊旅行？

他說若薪水不是停留在20年前，而是隨著物價指數逐年調整，讓工薪家庭有足夠的能力養家，甚至購房，誰要加班？「身為總統，難道連這點民眾的最卑微心聲，都聽不到嗎？」

洛杉基也疑似拿韓國瑜和蔡英文比較，他說有少數政治人物接地氣，了解民間疾苦，知道家庭的價值，卻被反對者攻擊得體無完膚；而有些政治人物，完全與民眾生活脫節，不食人間煙火、不知一般人民家庭生活所需，還為自己的「政績」感到洋洋得意。「毋寧說，這正是台灣人感到最悲哀的地方」。

(中時電子報)