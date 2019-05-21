新竹縣原住民國中小學生約有3千人，佔全縣學生比例5.6％，都會區學校沒有專任族語教師，平地原住民縣議員林秉君要求教育處依法聘任，並「秉承父志」請縣府編列「頭目津貼」，縣長楊文科允諾109度執行。

林兼君接下父親林光榮的棒子選上平地原住民縣議員，她說，原鄉部落長輩為了生活到平地工作，林光榮議員曾多次向縣府提議發給都會區的原民長輩「頭目津貼」，讓這些精神領袖凝聚傳承各原住民族的文化。

「桃園的頭目津貼每月3千元，新竹縣始終沒有！」林秉君說，目前全縣平地原住民推舉選出17位頭目，每月固定開會，擔任協助縣府宣導工作的橋梁，縣長楊文科很關注原住民，能不能編列「頭目津貼」，讓原民長輩感覺受到尊重。

楊文科表示，他和原民處長雲天寶開會，確認可用「出席費」方式，比照鄰長津貼發給「頭目津貼」，並且不會與原住民老人津貼有所衝突，109年度將正式編列每月1千元的「頭目津貼」。

新竹縣原住民學生以泰雅族佔75％最多，居次是外來的阿美族8.8％，本地賽夏族7.3％，在原鄉學校有聘用專任族語教師，平地都會區學校則沒有。林秉君要求教育處依法規在都會區學校聘用專任族語教師，並加強運用雲端教學，讓都會區原民學生能接受常規族語教育。

(中時 )